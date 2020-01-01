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Торопиться домой, потому что есть дом, где тебя ждут, любят и никогда не променяют на кого то ни было. Всем нутром радоваться мелочам: несуразным поделкам «гусениц» из пластилина, старательно заляпанным маленькими пальчиками шедеврам, сделанным именно для тебя, вкусной ароматной выпечке и совместному ужину.

Ложиться в постель с истинно родным и горячо любимым человеком, зная, что вы желанны.

Просыпаться утром с солнечным настроением, несмотря на слякоть за окном. Ехать на любимую работу, которая полностью удовлетворяет ваши интересы и потребности, от которой вы получаете удовольствие, заряжаетесь энергией и чувствуете себя на своем месте.

По выходным встречаться с родными и близкими друзьями, потому что этого хотите вы. Вы их любите, вам с ними хорошо.

Путешествовать или быть на даче, делать все так, как вы хотите, и вы испытываете от этого дополнительный заряд бодрости и вдохновение.



И все это вы можете иметь, сделав шаг к изменениям, позволить себе 3 часа из той, "несовершенной жизни", в которой прибываете всегда.