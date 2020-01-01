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Регрессивный гипноз

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Измените свою жизнь за 3 часа!
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Онлайн - по всему миру!

В основе метода регрессивного гипноза только научный подход Милтона Эриксона, Долорес Кэннон и Майкла Ньютона
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Торопиться домой, потому что есть дом, где тебя ждут, любят и никогда не променяют на кого то ни было. Всем нутром радоваться мелочам: несуразным поделкам «гусениц» из пластилина, старательно заляпанным маленькими пальчиками шедеврам, сделанным именно для тебя, вкусной ароматной выпечке и совместному ужину.
Ложиться в постель с истинно родным и горячо любимым человеком, зная, что вы желанны.
Просыпаться утром с солнечным настроением, несмотря на слякоть за окном. Ехать на любимую работу, которая полностью удовлетворяет ваши интересы и потребности, от которой вы получаете удовольствие, заряжаетесь энергией и чувствуете себя на своем месте.
По выходным встречаться с родными и близкими друзьями, потому что этого хотите вы. Вы их любите, вам с ними хорошо.
Путешествовать или быть на даче, делать все так, как вы хотите, и вы испытываете от этого дополнительный заряд бодрости и вдохновение.

И все это вы можете иметь, сделав шаг к изменениям, позволить себе 3 часа из той, "несовершенной жизни", в которой прибываете всегда.
Татьяна Климова , Регрессолог
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В каких случаях помогает регрессивный гипноз

«Если ты не можешь справиться со своей проблемой, есть часть тебя самого – твое "бессознательное" – которое может.
Разреши ему разобраться самостоятельно».
Тревожные состояния
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Жизненные трудности

▪ Понять происхождение страхов и фобий (высоты, замкнутого пространства, смерти, воды, темноты.. и т.д.)
▪ Панические атаки, отчаяние, растерянность, раздражимость,чувство обиды и вины, ревность, горе, переживание утраты.
▪ Стресс, перенапряжение, эмоциональное выгорание
▪ Отсутствие взаимопонимание в семье (партнер, дети, родители).
▪ Не складывается личная жизнь, не получается построить стабильные длительные отношения.
▪ Сложно забыть и отпустить бывшего партнера.
Путешествия по прошлым жизням
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Предназначение в жизни

▪ Регрессия позволяет узнать, кем вы были в прошлой жизни и какая была ваша прошлая жизнь.
▪ Кто-то из вашего окружения встречался в прошлых воплощениях
▪ Почему вам иногда случайно приходят воспоминания о прошлой жизни
▪ Как повлияла ваши прошлые жизни на текущую
▪ За какими уроками вы сюда пришли
▪ Общение с душой через гипноз
▪ Регрессивный гипноз встреча с душами ушедших родных и близких.
Возможность попрощаться, сказать слова, которые не успели сказать
▪ Разбор и избавления последствий от всевозможных контактов с НЛО.

Психосоматика и лечение заболеваний
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Зависимость
▪ Лечение гипнозом психосоматических заболеваний
▪ Псориаз и другие психосоматические проявления на коже человека
▪ Алкоголь
▪ Игромания
▪ Любовная зависимость, неразделенная любовь, созависимость. Любовный треугольник, измены.

Молодость
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▪ Разрешить вопрос с лишним весом, улучшив свое здоровье
▪ Запустить процесс омоложения тела и всей вашей структуры на энергетическом уровне

Как работает регрессивный гипноз?

Сеанс регресcивного поиска — это путешествие в ваше прошлое и прошлое вашей души. Работа с воспоминаниями текущей жизни, с возможностью посещений предыдущих воплощений.

Происходит работа с глубинной памятью, той которая есть в каждом из нас!

Чтобы вспомнить закрытую от сознания информацию, регрессолог помогает войти в легкое состояние транса, научно подтвержденными и безопасными методами. Находясь в состоянии расширенного сознания, открывается доступ абсолютно ко всем событиям прошлого. Далее под контролем сознания клиента происходит проработка его глубинных убеждений, страхов, сложных ситуаций и эмоций, которые влияют и мешают жить комфортно здесь и сейчас.

После такой проработки, человек начинает смотреть на свою жизнь уже под иным углом, она становиться красочной и по-настоящему счастливой! Проблемные вопросы развеиваются сами собой и полностью теряют свою разрушительную силу на сознание, здоровье и жизнь в целом!
Каждый изменяется тогда и настолько, когда и насколько он к этому готов!

Татьяна Климова

Дипломированный Психолог, Гипнолог, Коуч, Регрессолог. Автор курса Регрессологов "Взмах"
ЧУ ДПО Институт групповой и семейной психологии и психотерапии "Систематический курс эриксоновского гипноза"
Д.пс.н., профессора М.Р. Гинзбурга.
Техники погружения регрессионного поиска Международный Исследовательский Центр "Пробуждение" AWAKENING INTERNATIONAL RESEARCH CENTER.
АНОДПО "Межрегиональный институт развития образования" по программе "Психология"
Thete Healing Institute of Knowledge, Basic DNA, Advanced DNA
Этот Центр создан для вас, чтоб вы могли приблизиться к цели, найти то, что ищете, получить ответы на свои вопросы.
Перед вами представлены специалисты в регрессологии, преданные своему делу, чья первоначальная задача - это помощь людям. Выбирая специалиста, идите за зовом вашего подсознания, а это значит то, что вам откликается где-то внутри.
Это очень важно и мы это понимаем!
Я нашла свое предназначение и даю возможность прикоснуться к удивительному вам.
И помните - возможно все!

Сейчас самое лучшее время что-то менять в своей жизни!
ПОРА
Стоимость сеанса гипноза от 3 000 рублей
Я перезвоню, чтобы ответить на Ваши вопросы

Специалисты Центра Регрессологии Психологии и Личностного роста

Татьяна Климова
Сертифицированный Регрессолог
Гипнолог, дипломированный Психолог, Коуч. Ведущий проектов исследовательской деятельности по развитию Регрессологии. Автор курса Регрессологов "Взмах"
Организатор "Центра Регрессологии Психологии и Личностного роста"
прием очно - Москва/ онлайн
Приглашаю отправиться в увлекательный мир вашего подсознания, где хранятся ответы на все волнующие вас вопросы настоящего.

Я нашла свое предназначение и даю возможность прикоснуться к удивительному вам.

Помогая вам в поиске решений, и видя счастливые глаза, каждый раз, когда вы находите ответы, выздоравливаете - это и есть чудо, от которого появляется больше сил и возможностей творить.
И помните - возможно все!
Подробнее о Татьяне
Игорь Васильев
Сертифицированный Регрессолог - исследователь. Ведущий проектов исследовательской деятельности по развитию Регрессологии. Супервизор школы Регрессологов "Взмах"

прием очно - Москва
С началом практической работы с клиентами я выяснил, что многие проблемы в текущей жизни человека связаны с внедрением в его энергетическое тело чуждых ему энергий. Избавление от чуждых энергий дает быстрый и ощутимый эффект.

Прямой диалог со своим подсознанием, выход на новый уровень общения с интуицией, поход по прошлым воплощениям, всё это, и многое другое можно исследовать в сеансе регресса, что бы как-то приблизится к ответам на вопросы: кто мы, откуда, зачем мы здесь и куда потом.
Подробнее о Игоре
Юлия Откидыч
Психолог, Регрессолог - исследователь
Энергетический Лайф-Коуч

прием очно - Анапа/ онлайн

Наши партнеры из этой жизни жили рядом с нами на протяжении ряда воплощений.
В каждой жизни возникают трудные ситуации, которые требуют разрешения.
Проблема той или иной жизни может касаться не самих взаимоотношений, а травматических ситуаций более ранних жизней.
Любые взаимоотношения нуждаются в исцелении. Любые взаимоотношения нуждаются в исцелении. Это отношения с другими людьми, родственниками, деловыми партнерами. В своей работе с клиентами я исследую первопричину. Нередко я нахожу ее в прошлой жизни, именно это предотвращает очередной конфликт.

Для меня огромная честь быть Вашим проводником.
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Как проходят сеансы регрессивного гипноза

Сеансы регресса проходят очно и дистанционно онлайн
1
Предварительная беседа

Кофе,чай и уютная обстановка кабинета настраивает на приятное прибывание и расслабление.
Регрессолог проводит разговор, где уточняются с какими вопросами клиент пришел, после чего специалист для себя определят путь своей работы в погружении.
Если клиент заранее не подготовил вопросы, в ходе предварительной беседы они находятся.
2
Погружение
Сеанс по времени занимает от 30 мин до 2 часов, все индивидуально. Вас погружают в легкий транс . Ваше подсознание расширяется при полном контроле вашего сознания, т.е. вы все слышите и понимаете и в любой момент можете открыть глаза тем самым вы автоматически выйдете из транса.
Моя цель - работа с подсознанием используя мягкий безопасный транс, без навязывания и установок директивного гипноза.
3
Беседа и пояснения о проделанной работы
Производится беседа по сеансу.
Чаще всего достаточно одного сеанса. В крайних случаях возможно проведение повторных сеансов для закрепления полученного результата и проработки других вопросов. Для более подробного понимания смысла своих действий, поступков, взаимоотношений и болезней.
Повторные сеансы рекомендуются проводить через небольшой временной промежуток.

Авторы метода регрессивного гипноза

Представляем основоположников метода регрессионного гипноза, обосновавшие научность данного метода. Проведя тысячи сеансов, подтвердили и за картографировали существование жизни после смерти. Но как они вышли на регрессионный поиск?
В случае с Долорес Кэннон — это было спонтанно. Она со своим мужем работала на военной базе психологами. Проводили классическую терапию. Долорес с удивлением для себя обнаружила, что некоторые клиенты спонтанно оказываются в других пространствах, где они начинают описывать себя абсолютно другими людьми нежели они сейчас являются...
Милтон Эриксон
Один из самых известных психотерапевтов двадцатого века. Специализировался на медицинском гипнозе
Получил мировое признание как крупнейший психотерапевт-практик. Его подход к изменённым состояниям сознания лёг в основу целого направления, известного как эриксоновский гипноз

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Майкл Ньютон
Майкл Ньютон доктор философии и гипнотерапевт.
Прошел на духовную сторону и ее подробно за документировал.
Он прекраснейший картограф духовной стороны. В своих книгах он подробно системно описывает мироустройство по ту сторону.
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Долорес Кэннон
Долорес Кэннон психотерапевт гипнолог, писатель. Вышла на тот уровень который мы называем Высшее Я (Подсознание). Разработала метод погружения в регрессивный гипноз. Провела многотысячные сессии, в которых была раскрыта утерянная информация истории и мироздании.
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Рэймонд Моуди
Клинический анестезиолог, в его практике огромное количество материала, когда люди, по выходу из наркоза рассказывали, что они летали по каким-то туннелям белого света. Описания сходились практически у всех, Моуди был первопроходцем, он дошел до духовной стороны.
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Видео-ответы на вопросы о регрессологии

Присылайте интересующие вас вопросы, я обязательно отвечу на них в очередном видео!
Напишите вопрос и я отвечу на него в очередном видео
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Что происходит во время сеанса
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Как работает регрессивный гипноз
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Что такое регрессивный гипноз
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Они решили свои вопросы при помощи сеанса регресса

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Медитации и пробные погружения

Попробуйте и сами ощутите легкость и комфорт трансового погружения. Наполните себя бодростью и хорошим самочувствием на целый день.
70% людей имеют успех при первом же прослушивании.
30 % людей нужно больше контакта и тренировки
Что решаемо в совместной работе.

Отзывы о сеансах регресса

Что говорят люди, прошедшие сеансы регрессивного гипноза:
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